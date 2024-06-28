ЕС решил начать разработку нового режима санкций против России

Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе приняли решение начать разработку нового режима антироссийских санкций из-за якобы "дестабилизирующих действий России за рубежом".

В итоговом заявлении утверждается, что РФ "интенсифицировала свои активные операции" в странах ЕС, передает ТАСС.

Саммит осудил "все виды гибридных действий третьих стран, целями которых является Евросоюз, его страны-члены и партнеры". К таким действиям относятся запугивание, саботаж, подрывная деятельность, иностранное манипулирование и вмешательство, распространение дезинформации и кибератаки, а также использование мигрантов в качестве инструмента давления.

24 июня Евросоюз ввел ограничения против 116 российских физических и юридических лиц в рамках 14-го пакета санкций. Под новые санкции ЕС, в частности, подпали транспортные компании из России - "Уральские авиалинии", группа "Волга-Днепр", аэропортовый холдинг "Новапорт", "Совкомфлот".