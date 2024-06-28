28 Июня 2024
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Фото: Накануне.RU

Глава "Мирных жителей" раскритиковал транспортную реформу в Екатеринбурге

Не успела транспортная реформа стартовать в Екатеринбурге, а ее уже начали критиковать в социальных сетях. Руководитель движения "Мирные жители" Алексей Кофман заявил в своем Telegram-канале, что действительно общественному транспорту необходимо изменение схемы маршрутов. А вот закупка транспорта и переход на брутто-контракты особой пользы не принесут.

Подробнее о переходе на брутто-контракты мы писали ранее. Согласно принципу договора, оплата перевозчикам будет начисляться исходя не из пассажиропотока, а за пройденный километр, с учетом коэффициента качества: соблюдение расписания, состояние автобуса и работа экипажа. Выручка от билетов теперь будет идти в бюджет города, а уже оттуда на зарплаты водителям.

"Брутто-контракты хороши тем, что город может гибко управлять маршрутной сетью и расписанием, ведь перевозчикам становится не важно по какому маршруту ездить. Поэтому сама мысль о том, что можно перейти на брутто и не менять маршруты — абсурдна. А зачем переходить на брутто, если не менять схему? Город сожжет миллиарды за возможность управлять маршрутами и просто оставит старую неэффективную схему ничего не исправив. А раз ничего не поменялось, зимой транспорт снова встанет колом" — заявил Кофман.

Он также добавил, что покупку новых единиц транспорта реформой назвать нельзя. Да и заявленное количество новых трамваев и троллейбусов придется ждать годы.

Напомним, что глава Екатеринбурга ранее сообщил о закупке 30 новых автобусов, 50 троллейбусов, а также обновлении трамвайного парка. Все "обновки" должны поступить в город в течение 2024-2025 годов.

Напомним, что новая масштабная транспортная реформа в Екатеринбурге должна стартовать уже 1 октября.

Теги: Мирные жители, Екатеринбург, транспортная реформа, общественный транспорт


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