На площадках программы Дня молодежи в Астрахани будет организован сбор гуманитарного груза

В рамках мероприятий Дня молодежи в Астраханской области будет организован сбор гуманитарной помощи.

На Фестивале добровольчества активисты регионального штаба #МЫВМЕСТЕ совместно с Благотворительным фондом «Добро 30» организуют площадку. Собранное в дальнейшем отправится участникам Специальной военной операции. Площадка сбора гуманитарного груза будет работать с 18:00 до 22:00, сообщили в агентстве по делам молодежи Астраханской области.

Помимо сбора гуманитарной помощи на Фестивале добровольчества, в рамках Дня Молодёжи также будет проходить акция «Корзина добра #МЫВМЕСТЕ». На этой площадке каждый посетитель сможет оставить полезные товары, в которых нуждаются военнослужащие - участники специальной военной операции и жители новых субъектов России.

Напомним, накануне губернатор Игорь Бабушкин сообщил, что гуманитарный конвой из региона на передовую будет отправляться каждые 10 дней.