В Тюмени машина с подростками протаранила фуру

На улице Фармана Салманова в Тюмени ночью произошла авария, в которой поучаствовали подростки. Столкнулись легковушка и фура.

Во втором часу ночи вблизи дома №5 по Салманова, 5 легковушка въехала в большегруз "Вольво", стоявший на краю проезжей части. За рулем "Лады" был 17-летний парень. На улице был туман, у водителя легковушки нет водительского удостоверения. Автомобиль принадлежит подростку.

В аварии ранены две школьницы, 14-летняя девочка госпитализирована с травмой головы, 15-летняя получила травму челюсти. Автоинспекторы устанавливают причины ДТП, сообщает ГАИ Тюменской области.