Варфоломей отозвал свою подпись под декларацией конференции по Украине

Экуменический патриарх Варфоломей отозвал свою подпись под итоговым документом "Саммита мира", состоявшегося в Швейцарии 14-15 июня 2024 года. Ее больше нет на официальном сайте правительства Швейцарии, где висит обновленный список подписантов.

Отмечается, что Фанар присутствовал на саммите в качестве наблюдателя и поддерживает принципы, изложенные в Совместном коммюнике. При этом сначала он тоже не подписывал документ, его подпись появилась позже. Об отзыве тоже ничего не сообщалось, подписи просто нет.

Вероятно, это связано с давлением властей Турции, которая потребовала объяснения у организаторов наличия подписи Варфоломея. Он является гражданином Турции и подписал документ помимо официального представителя Турции. Кого он в таком случае представлял? В Турции ему запрещено заниматься политической деятельностью, а по Лозаннскому мирному договору 1923 года его полномочия ограничены отправлением богослужений для проживающих в Турции греков.