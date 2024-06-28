В Тюменской области рост тарифов на ЖКХ будет в пределах нормы

Тарифы на большинство услуг жилищно-коммунального хозяйства в Тюменской области по-прежнему ниже, чем в Свердловской, Челябинской и Курганской областях. Предстоящий рост тарифов не превысит утвержденного федеральным законодательством показателя.

В бюджете Тюменской области на 2024 г. предусмотрено почти 7 млрд руб., чтобы поддержать жителей в расходах на оплату коммунальных ресурсов. Плановое повышение жилищно-коммунальных тарифов пройдет в Тюменской области с 1 июля. Причины такого решения – инфляция и учет в цене затрат на реконструкцию и развитие коммунальных систем.

"В бюджете Тюменской области на 2024 г. предусмотрено почти 7 млрд руб. Это позволяет применять для населения льготные тарифы, которые существенно ниже экономически обоснованных. Например, в Тюмени в 2024 г. жители платят за тепловую энергию на 20% ниже экономически обоснованного тарифа, за воду – на 30% меньше, за водоотведение – только половину", - сказал директор департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области Евгений Карташков.

Предыдущее изменение тарифов на коммунальные платежи в регионе прошло полтора года назад, напоминает информационный центр правительства Тюменской области.