В Госдуме предлагают запретить аборты по желанию после 9 недель беременности

Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендует Минздраву проработать вопрос сокращения срока, на котором по желанию женщины возможен аборт - с 12 недель до 9, передает РИА Новости. Издание не уточняет, идет ли речь о полном запрете абортов по желанию женщины после 9 недель или только по ОМС.

Ранее в стенах Госдумы также звучали предложения полностью исключить аборты по желанию из системы ОМС или, например, полностью запретить аборты в частных клиниках.

При этом эксперты отмечают, что запреты в этой области могут привести лишь к росту криминальных абортов и ухудшению и без того не блестящей ситуации с репродуктивным здоровьем россиянок. При этом на рождаемость такие запреты практически не влияют. Гораздо большее значение имеет финансовое благополучие, соцобеспеченность, даже инвестклимат в стране.

Напомним, накануне вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил о желании внести в ближайшее время в парламент законопроекта о признании права на жизнь и охрану здоровья до рождения ребенка. Вероятно, он окажет влияние на правовой статус эмбриона и плода и тоже внесет ограничения в практику абортов.

Ранее Минздрав обновил клинические рекомендации по абортам: с 2025 года их должны делать только "по настойчивому желанию", с беременной женщиной будут проводить беседы – уговаривать оставить ребенка, также ей в обязательном порядке сделают УЗИ, на котором дадут послушать сердцебиение плода.