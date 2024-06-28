Зеленский заявил, что в ближайшее время хочет выйти на переговоры

Зеленский сделал заявление, что в ближайшее время он хочет выйти на переговоры об окончании военного конфликта. Об этом он сказал накануне встречи с главами государств и правительств стран ЕС в Брюсселе.

По его словам, "Украина не хочет затягивать войну, мы не хотим, чтобы она продолжалась годами". И нужно в течение нескольких месяцев представить план урегулирования.

После конференции в Швейцарии украинские высокопоставленные лица говорили, что на второй "саммит мира" должна быть приглашена Россия.

При этом непонятно, что имеет в виду Зеленский, который запретил всем, включая самого себя, вести какие-либо переговоры с Россией. Также он не говорит ни о каких компромиссах, в том числе не отказывается от вывода российских войск из всех вернувшихся российских регионов. Вероятно, он рассчитывает на то, что Россия пойдет на условия Запада. Накануне он был воодушевлен тем, что подписал с ЕС долгосрочное соглашение о безопасности.