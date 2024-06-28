Оснащение медучреждений Новосибирской области пополнится 50 единицами современного рентген оборудования благодаря нацпроекту

В Новосибирской области идет активное оснащение учреждений здравоохранения высокотехнологичным медицинским оборудованием благодаря реализации ключевых мероприятий национального проекта «Здравоохранение». Ход реализации этой и других задач нацпроекта обсудили участники совещания под руководством первого заместителя Губернатора Юрия Петухова накануне в Правительстве региона.

Об объемах запланированных работ и мероприятиях по основным направлениям нацпроекта «Здравоохранение» доложил заместитель регионального минздрава Александр Колупаев. Замминистра доложил о ремонте медицинских учреждений, в том числе, первичного звена в районах области, реализации важнейших региональных проектов, таких, как борьба с онкозаболеваниями, развитие детского здравоохранения и других. Особое внимание уделяется поставке нового высокотехнологичного оборудования и связанных с этим работах. Так, в 2024-2025 годах медицинские учреждения региона поступит 51 единица рентген оборудования – маммографы, флюорографы, рентгенаппараты, компьютерные томографы, ангиографический комплекс и в том числе 14 единиц передвижных палатных рентгенаппарата, сообщает пресс-служба Правительства Новосибирской области.

Как прокомментировал директор ГКУ Новосибирской области «Служба технического контроля и развития материально-технической базы» Андрей Черенков, в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в 2024 году запланировано проведение капитального ремонта в четырех учреждениях для подготовки помещений под монтаж медицинского оборудования – трех компьютерных томографов для ГКБ №11 и ГКБ №25, более нового томографа для Тогучинской центральной районной больницы и одного ангиографического комплекса для рентген операционной Новосибирской областной клинической больницы (замена ангиографа на новую модель).

В рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи в 2024 году» запланировано проведение капитального ремонта в двух учреждениях региона – госпитале ветеранов войн №3 и городской клинической поликлинике №29» для подготовки помещений под монтаж медицинского оборудования – компьютерных томографов.

Также для новых вводимых в эксплуатацию в 2024 году поликлиник предусмотрена установка маммографа, флюорографа, рентгенаппарта и компьютерного томографа в Обской центральной городской больнице и установка маммографа, флюорографа и рентгенаппарта для в Чулымской центральной городской больнице, а также установка маммографа и флюорографа для новой поликлиники в Колыванской центральной районной больнице.

По итогу совещания Юрий Петухов подчеркнул высокую важность соблюдения сроков на всех этапах работ на объектах здравоохранения, усиления контроля, а также ускорения проведения всех процедур контрактации по мероприятиям нацпроекта «Здравоохранение». Первый замгубернатора акцентировал внимание руководителей профильных органов власти и представителей медицинских учреждений на том, что по всем объектам должно вестись тесное взаимодействие в с подрядчиками на местах, должны сверяться и неукоснительно соблюдаться сроки реализации строительных и ремонтных работ.