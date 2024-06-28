28 Июня 2024
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Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

Избил знакомого и поджег вместе с автомобилем. Жителя Тугулымского района подозревают в убийстве

Жителя Тугулымского района подозревают в убийстве своего знакомого. Днем 26 июня в лесном массиве местного поселка была обнаружена сгоревшая иномарка, в салоне которой находились обугленные останки человека. Сразу было установлена личность погибшего и того, с кем тот виделся накануне. Подробнее об инциденте сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

После обнаружения тела было возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). По предварительным данным, в минувшую среду подозреваемый у себя дома распивал спиртное с приехавшим знакомым. В какой-то момент у мужчин возник конфликт, в ходе которого подозреваемый избил знакомого. Затем он отвез гостя на его же авто в лес и поджег вместе с машиной. В результате действий фигуранта мужчина скончался.

Автомобиль в Тугулымском районе, где нашли обугленные останки человека(2024)|Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

Автомобиль в Тугулымском районе, где нашли обугленные останки человека(2024)|Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

"Информация об обнаружении в лесу принадлежавшего потерпевшему сгоревшего автомобиля "НИССАН ИКС-ТРЕЙЛ" с госномерами 65 региона (Сахалинская область), поступила в территориальный отдел полиции от местных жителей. По прибытии на место было установлено, что в машине находится сгоревшее тело. Личность погибшего сыщики уголовного розыска установили оперативно. Им оказался уроженец Красноярского края, 1958 г.р., с недавних пор проживавший в Тугулымском районе", - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, подозреваемый 1985 г.р. ранее не был судим и сейчас работает оператором ЧПУ коммерческого предприятия. Теперь же, в случае признания его виновным, уральцу грозит до 15 лет лишения свободы.

В настоящее время следователи СКР устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, собирают и закрепляют доказательственную базу. Назначен ряд судебных экспертиз. Решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и об избрании в отношении него соответствующей меры пресечения.

Теги: Тугулымский район, убийство, поджог, автомобиль


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