В Кирове суд рассматривает жалобу на приговор Никите Белых

Никите Белых, экс-губернатору региона по делу о злоупотреблении полномочиями. Защита Белых подавала жалобу, сегодня начинается ее рассмотрение.

Само же дело в Кирове рассматривали в 2022 году, в 2023 году Белых приговорили к двум с половиной годам лишения свободы – суд признал его виновным в злоупотреблении полномочиями (и при этом оправдал в части превышения полномочий). Впрочем, за решетку Белых не отправился по двум причинам: во-первых, от наказания экс-губернатора освободили по истечению срока давности; во-вторых, он уже находился в колонии – отбывал восьмилетний срок по делу о взяточничестве.

Несколько дней назад Белых вышел из колонии, отсидев восемь лет от звонка до звонка, теперь он занимается вторым своим делом.