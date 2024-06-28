Астраханским молодым волонтерам рассказали об особенностях организации добровольческой помощи

Для студентов, активистов и волонтеров Астраханской области на площадке штаба общественной поддержки прошла встреча с участником специальной военной операции Сансызбеком Кулкаевым и директором областного ресурсного центра волонтеров Дмитрием Манцуровым. Мероприятие состоялось в рамках проекта «Знание.Герои», сообщили в агентстве по делам молодежи региона.

Санзызбек Кулкаев рассказал о себе, своем жизненном пути, решении пойти добровольцем на фронт, участии в боевых действиях, радостях и тяготах службы. Ребята задавали множество вопросов, интересовались мотивацией солдат, житейскими моментами армейской жизни, задавали и личные вопросы участнику СВО, в том числе о его планах на будущее.

Кроме того, спикеры уделили внимание волонтерскому движению, которое сегодня активно развивается, речь шла о помощи участникам специальной военной операции и их семьям. Участник спецоперации отметил, что для солдат очень важна даже не материальная помощь, а моральная. Каждому солдату важно понимать, ради чего он сражается, ради каких людей, помнить, что люди действительно его ждут и надеются на него.

Санзызбек Кулкаев рассказал об особенном значении писем детей, которые передаются на фронт. «Наши защитники их хранят под броней у самого сердца и перечитывают уже даже вернувшись домой», — рассказал гость.

О видах волонтерства, как стать добровольцем и безвозмездно заниматься общественно-полезной деятельностью рассказал аудитории Дмитрий Манцуров. Особое внимание лектор уделил добровольческой помощи, которая сейчас оказывается жителям новых регионов и бойцам в зоне СВО. Отметил большую работу волонтеров Астраханской области, которые в свое свободное время, своими силами и средствами помогают участникам СВО. Рассказал зачем они это делают и поделился советами, как лучше поступить тем, кто тоже хочет стать добровольцем.

Отметим, что подобные познавательные и патриотические мероприятия филиал Общества «Знание» в Астраханской области регулярно проводит для школьников и студентов региона.