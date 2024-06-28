Астраханским молодым волонтерам рассказали об особенностях организации добровольческой помощи

28 Июня 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

На Урале показали трофейную технику НАТО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Армия и ВПК Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Астраханским молодым волонтерам рассказали об особенностях организации добровольческой помощи

Для студентов, активистов и волонтеров Астраханской области на площадке штаба общественной поддержки прошла встреча с участником специальной военной операции Сансызбеком Кулкаевым и директором областного ресурсного центра волонтеров Дмитрием Манцуровым. Мероприятие состоялось в рамках проекта «Знание.Герои», сообщили в агентстве по делам молодежи региона.

Санзызбек Кулкаев рассказал о себе, своем жизненном пути, решении пойти добровольцем на фронт, участии в боевых действиях, радостях и тяготах службы. Ребята задавали множество вопросов, интересовались мотивацией солдат, житейскими моментами армейской жизни, задавали и личные вопросы участнику СВО, в том числе о его планах на будущее.

Кроме того, спикеры уделили внимание волонтерскому движению, которое сегодня активно развивается, речь шла о помощи участникам специальной военной операции и их семьям. Участник спецоперации отметил, что для солдат очень важна даже не материальная помощь, а моральная. Каждому солдату важно понимать, ради чего он сражается, ради каких людей, помнить, что люди действительно его ждут и надеются на него.

Санзызбек Кулкаев рассказал об особенном значении писем детей, которые передаются на фронт. «Наши защитники их хранят под броней у самого сердца и перечитывают уже даже вернувшись домой», — рассказал гость.

(2024)|Фото: astrobl.ru

О видах волонтерства, как стать добровольцем и безвозмездно заниматься общественно-полезной деятельностью рассказал аудитории Дмитрий Манцуров. Особое внимание лектор уделил добровольческой помощи, которая сейчас оказывается жителям новых регионов и бойцам в зоне СВО. Отметил большую работу волонтеров Астраханской области, которые в свое свободное время, своими силами и средствами помогают участникам СВО. Рассказал зачем они это делают и поделился советами, как лучше поступить тем, кто тоже хочет стать добровольцем.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Отметим, что подобные познавательные и патриотические мероприятия филиал Общества «Знание» в Астраханской области регулярно проводит для школьников и студентов региона.

Теги: волонтеры, общество знание, доброволец, знание.герои, специальная военная операция


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети