ФССП изъяла уставной капитал юрлица Ходорковского* и Лебедева

Глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов сообщил о взыскали более 120 объектов имущества, $3 млн, 7 млн руб., а также уставной капитал юрлица, принадлежащих экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому* и бывшему руководителю "Менатепа" Платону Лебедеву.

Деньги взысканы в счет погашения их долгов по приговору суда, сообщил "Интерфаксу" Аристов на полях Петербургского международного юридического форума.

Ранее Мещанский суд Москвы постановил изъять 1,4 млрд руб. у экс-владельца "ЮКОСа" Михаила Ходорковского*и экс-главы банка "Менатеп" Платона Лебедева в счет возмещения непогашенного ущерба от налоговых преступлений. Иск был подан заместителем генерального прокурора России.

Речь идет о деньгах на счетах банка "Траст". Юристы Федеральной службы судебных приставов и банка "Траст" не возражали против удовлетворения иска. Представителей Ходорковского* и Лебедева на суде не было. Отмечается, что сами счета бизнесменов в банке не арестованы, с деньгами, оставшимися после изъятия, они могут делать что хотят.

*внесен в реестр иноагентов Минюста РФ