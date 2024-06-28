28 Июня 2024
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Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Politico: У демократов обсуждают замену Байдена

После проваленных действующим президентом США Джо Байденом дебатов некоторые в стане демократов уже активно обсуждают его замену, пишет Politico.

Байден оказался перед лицом самого напряженного момента в своей политической жизни. Его партия сомневается в его пригодности быть кандидатом в президенты. Его хриплый голос, блуждающий взгляд, бледный цвет лица и запинающаяся речь не вселяют никакого оптимизма. Со сцены его увела жена. Демократы колеблются. Вторые дебаты состоятся не раньше 10 сентября, но еще неизвестно, дотянет ли до них Байден.

Как пишет издание, один из крупных спонсоров Байдена заявил, что президенту США пора завершить свою кампанию. Его выступление было худшим в истории и настолько плохим, что никто не обратит внимания на "вранье Дональда Трампа". Даже среди сторонник Байдена половина признают, что он слишком стар.

Теоретически Байдена могут заменить в августе на съезде Демократической партии.

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший уверен, что дебаты Байдена и Трампа "повергнут многих американцев в депрессию". У них нет никаких свежих идей.

Характерно, что неопределившиеся избиратели в Мичигане (одном из ключевых штатов) не испытывают никакого энтузиазма по поводу обоих кандидатов. Так, Байден очень стар, очень устал и плохо соображает. Нужны молодые политики, пишет CNN о мнениях людей в штате.

Как сообщалось, 67% телезрителей сочли победителем дебатов Трампа. Хотя перед дебатами среди тех же самых избирателей только 55% ожидали, что Трамп победит.

Еще один интересный факт. 57% телезрителей заявили, что у них нет реальной уверенности в способности Байдена руководить страной. У Трампа этот показатель ниже - 44%. В способности Трампа руководить страной уверены 36%, а Байдена - всего лишь 14%.

Теги: США, джо байден, дональд трамп, дебаты


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