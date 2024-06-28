Мужа Блиновской перевели в штурмовое подразделение

Супруга арестованной Елены Блиновской Алексея перевели в штурмовое подразделение, он участвует в боях под Красногоровкой. Об этом сообщил его сослуживец и экс-адвокат Эльман Пашаев.

"Он с мая в штурмовом подразделении пятой отдельной мотострелковой бригады", - сказал он РИА Новости.

Пашаев также опроверг заявление СМИ о том, что Блиновский уезжал в Москву решать финансовые вопросы, а затем вернулся в часть. "В увольнение он пока не ходит”, - заявил юрист.

В апреле стало известно, что супруг "королевы марафонов" обратился к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой дать поручение главному следователю Москвы приостановить "действия, направленные на расторжения контракта" с Минобороны. Эти действия, по мнению Блиновского, незаконны. До этого выяснилось, что Алексей Блиновский, находящийся под следствием, в составе Донецкого корпуса занимается сборкой беспилотников и организацией их логистики между подразделениями.