Военнослужащий из Югры сыграл свадьбу в Кременной

Военнослужащий из Югры сыграл свадьбу в Кременной, сообщает telegram-канал "ЮграСолдату".

"Александр и Алена познакомились в зоне проведения спецоперации. Свой путь начинали с помощи мирному населению Донбасса в составе Гуманитарного Добровольческого Корпуса. Общие идеи и цели объединили молодых. Спустя время Александр ушел служить по контракту, но общение продолжил. Поддержка и любовь Алены помогали Александру на боевых. Не раз он был на волоске от смерти, но каждый раз выбирался с задачи живым. Скрепить любовь молодожены решили, не выезжая за пределы Донбасса", - говорится в сообщении.

Разделить событие приехали самые близкие друзья.