Криминальное прошлое и настоящее. Около 100 врачей Новоуральска бастуют против нового руководства медсанчасти

Порядка сотни врачей из Новоуральска выступили против нового руководства местной санчасти. По словам сотрудников, у нового главврача, а также его коллеги, для которого "была специально создана должность", якобы уголовное прошлое.

Как передает слова работников части Ural Mash, до приезда в Новоуральск в 2023 году главврач Гарик Хачатрян жил в Московской области. Там он якобы украл дубленку, сбил на Lexus мотоциклиста, за что позднее был судим, а также заполучил еще две статьи за премии, которые незаконно выписывал сам себе. Как только устроился на новую должность в уральском городе, Хачатрян, по словам сотрудников, сразу же привел в ЦМСЧ Ивана Петрачкова, для которого якобы была специально создана должность начальника по промышленной медицине и инновациям. Бастующие утверждают, что у Петрачкова также уголовное прошлое - якобы его ранее осудили за причинение смерти по неосторожности.

Однако уголовное прошлое - это не самое страшное. Тревогу сотрудники начали бить, когда узнали, что медсанчасть начала закупать приборы по завышенным ценам.

"Когда он пришел, он перестал проводить аукционы, уже придумывал все что угодно, но закупки он прекратил проводить. Всего мы используем четыре вида перчаток, но в аукционах у нас 10-11, остальные пять штук - закрывашечки, которые мы вообще в жизни никогда не брали, мы даже знать не знаем, что они там хотят. С приходом таких, как они, у нас вдруг все поменялось, и мы вообще сейчас не понимаем, что мы покупаем и как мы покупаем", - рассказала бывший сотрудник Людмила.

По ее словам, приборы стали закупать по завышенным ценам: если раньше алкотестеры закупали за 8 тыс. рублей, то сейчас Хачатрян требует 20 тыс. За пинцеты назначена сумма в 2 тыс. рублей, вместо реальной в 800 рублей. Обратившись к госзакупкам, Ural Mash также подтвердил эту информацию.

Когда пошли вопросы, часть работников не уволили, а "сократили, чтобы они не мешали". "Нас вызвали в кабинет - весь отдел и нам сказали, что руководство перед Хачатряном поставило задачи и он их должен выполнять", - добавила Людмила.

Журналисты связались с Иваном Петрачковым, который заявил, что впервые слышит подобные обвинения, в коллективе санчасти все в порядке, а жалующиеся на руководство лица и вовсе могут не являться их сотрудниками.