Криминальное прошлое и настоящее. Около 100 врачей Новоуральска бастуют против нового руководства медсанчасти

28 Июня 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

На Урале показали трофейную технику НАТО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Криминальное прошлое и настоящее. Около 100 врачей Новоуральска бастуют против нового руководства медсанчасти

Порядка сотни врачей из Новоуральска выступили против нового руководства местной санчасти. По словам сотрудников, у нового главврача, а также его коллеги, для которого "была специально создана должность", якобы уголовное прошлое.

Как передает слова работников части Ural Mash, до приезда в Новоуральск в 2023 году главврач Гарик Хачатрян жил в Московской области. Там он якобы украл дубленку, сбил на Lexus мотоциклиста, за что позднее был судим, а также заполучил еще две статьи за премии, которые незаконно выписывал сам себе. Как только устроился на новую должность в уральском городе, Хачатрян, по словам сотрудников, сразу же привел в ЦМСЧ Ивана Петрачкова, для которого якобы была специально создана должность начальника по промышленной медицине и инновациям. Бастующие утверждают, что у Петрачкова также уголовное прошлое - якобы его ранее осудили за причинение смерти по неосторожности.

Однако уголовное прошлое - это не самое страшное. Тревогу сотрудники начали бить, когда узнали, что медсанчасть начала закупать приборы по завышенным ценам.

"Когда он пришел, он перестал проводить аукционы, уже придумывал все что угодно, но закупки он прекратил проводить. Всего мы используем четыре вида перчаток, но в аукционах у нас 10-11, остальные пять штук - закрывашечки, которые мы вообще в жизни никогда не брали, мы даже знать не знаем, что они там хотят. С приходом таких, как они, у нас вдруг все поменялось, и мы вообще сейчас не понимаем, что мы покупаем и как мы покупаем", - рассказала бывший сотрудник Людмила.

По ее словам, приборы стали закупать по завышенным ценам: если раньше алкотестеры закупали за 8 тыс. рублей, то сейчас Хачатрян требует 20 тыс. За пинцеты назначена сумма в 2 тыс. рублей, вместо реальной в 800 рублей. Обратившись к госзакупкам, Ural Mash также подтвердил эту информацию.

Когда пошли вопросы, часть работников не уволили, а "сократили, чтобы они не мешали". "Нас вызвали в кабинет - весь отдел и нам сказали, что руководство перед Хачатряном поставило задачи и он их должен выполнять", - добавила Людмила.

Журналисты связались с Иваном Петрачковым, который заявил, что впервые слышит подобные обвинения, в коллективе санчасти все в порядке, а жалующиеся на руководство лица и вовсе могут не являться их сотрудниками.

Теги: Новоуральск, главврач, медсанчасть, руководство


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети