Депутат думы Югорска Пантин вновь лишен мандата

В Югорске прошло внеочередное заседание думы города. На нем лишен мандата депутат Антон Пантин, ранее признанный виновным в клевете.

"Счетная комиссия подвела итоги тайного голосования. Решение о лишении Антона Пантина статуса депутата принято единогласно. Дума приняла решение о досрочном прекращении полномочий депутата", - сообщает в своей группе "ВКонтакте" администрация Югорска.

Ранее Югорский районный суд оставил без изменения приговор мирового судьи судебного участка № 2 Югорского судебного района. Сообщается, что Пантин опубликовал фейк о своем коллеге – депутате Романе Самохвалове. Пантин сообщил, что Самохвалов устроил погоню с патрульной машиной ГИБДД, а когда его остановили, угрожал полицейским своим административным ресурсом.

"Пострадавшей стороне удалось доказать, что опубликованные сведения не соответствуют действительности, умышленно порочат честь, достоинство и деловую репутацию. Достигнутый результат ляжет в основу системы, которая позволит бороться с распространителями фейков эффективными юридическими методами. На 5-м этаже готовят благодарности всем участникам этого сложного проекта, являющегося прецедентом в масштабах страны", - говорится в сообщении.

Отметим, это уже не первый раз, когда Пантина лишают мандата депутата думы Югорска. В 2019 г. его исключили из состава депутатов "из-за утраты доверия". Тогда, по словам Пантина, причиной для лишения статуса стали якобы недостоверные сведения в декларации.

"Якобы я не указал в декларации за 2017 г. доход, но фактически это были заемные средства. Чему есть документальные подтверждения", - заявил он.

Начальник управления внутренней политики и общественных связей мэрии Югорска Алексей Шибанов написал тогда на своей странице в Facebook*, что в городской парламент поступили заявления тогдашней главы Югры Натальи Комаровой, в которых говорится о нарушениях при предоставлении депутатами сведений по итогам декларационной кампании за 2017 г.

"По итогам рассмотрения вопросов депутаты приняли решение о досрочном прекращении полномочий депутата города Югорска Антона Пантина в связи с утратой доверия", - написал Шибанов.

Позже Пантин, обжаловав решение в суде, не смог восстановиться в должности. Ранее он вывел в публичную плоскость историю с хранением детского питания в городском морге. Депутат не раз критиковал деятельность мэрии.

*Facebook - cоцсеть, признанная в России экстремистской