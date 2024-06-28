В Иране начались досрочные выборы президента

В Иране началось голосование на внеочередных выборах президента. Избирательные участки открылись в 8 утра по местному времени, они будут работать до 18 часов.

Право голоса на президентских выборах есть у почти 61,5 млн граждан Ирана.

За пост президента борются четыре кандидата: Масуд Пезешкиан, Мустафа Пурмохаммади, Саид Джалили и Мохаммад Багир Галибаф, передает IRNA.

В выборах не участвует Мохаммад Мохбер, который исполнял обязанности президента с 19 мая – момента гибели президента Ирана Эбрахима Раиси в авиакатастрофе.

Фаворита на этих выборах нет, хотя больше шансов у Галибафа, Джалили и Пезешкиана. Последний является реформатором и даже отчасти оппозиционером (насколько это возможно в Иране), выступает за расширение свобод для женщин и налаживание отношений с Западом.

Мохаммад Галибаф является спикером иранского парламента, ранее был мэром Тегерана, трижды участвовал в выборах президента.

Мостафа Пурмохаммади – экс-прокурор, экс-глава МВД и экс-глава министерства юстиции.

Саид Джалили - представитель верховного правителя Ирана аятоллы Хаменеи в Высшем совете национальной безопасности.

Эксперты не исключают, что на этих выборах будет второй тур.