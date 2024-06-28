Неизвестные пытались выманить у жителей Севастополя фото и видео последствий атаки ВСУ

Неизвестные выманивали у жителей Севастополя фото и видео последствий обстрела 23 июня, заявила руководитель Центра управления регионом (ЦУР) Надежда Бохан.

По ее словам, анонимы представлялись продюсерами, редакторами известных СМИ, сотрудниками ФСБ или правоохранительных органов.

"И все они просили рассказать, что происходит в городе или отправить фото или видео происходящего", - передает слова Бохан ТАСС.

Напомним, днем 23 июня ВСУ нанесли удар дальнобойными ракетами ATACMS с кассетными боеприпасами по курортным районам Севастополя — Учкуевке и Любимовке. Число пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь составило 153, еще четверо погибли. В Кремле заявили, что что непосредственная вовлеченность США в боевые действия, которые приводят к гибели мирных россиян, повлечет за собой последствия.