В Москве могут появиться "нейрокладбища" и "домашние надгробия"

Столичные ритуальщики рассматривают как перспективную технологию "нейрокладбища", которую недавно представили ростовские айтишники.

"Скажу пока, что мы исследуем, пробуем, экспериментируем. Вот так, как на видео, видим первую модель домашнего надгробия. Рассматриваем два варианта – нейрокопии умерших через QR-код либо голографическое переносное надгробие. В раздумьях...", - написал в своем Telegram-канале председатель совета директоров группы Ritual.RU Олег Шелягов.

Технология предполагает, что с помощью дипфейков и других технологий "нейронадгробия" будут воспроизводить внешность и голос умершего. Разработчики считают, что это поможет близким справиться с утратой.