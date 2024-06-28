В Аргентине одобрены экономические реформы президента

В Аргентине палата депутатов (нижняя палата парламента) одобрила внесенные Сенатом (верхняя палата) поправки в законопроект с пакетом реформ, подготовленных правительством президента Хавьера Милея.

Речь идет о поправках для дерегулирования экономики. За проголосовали 147 депутатов, против – 107, два законодателя воздержались, пишет ТАСС.

В конце мая 2024 г. Милей назначил министра внутренних дел страны Гильермо Франкоса главой правительства. До этого в отставку подал бывший руководитель кабмина Николас Поссе. Между Поссе и Милеем "произошел разлад", который не удалось урегулировать в течение нескольких недель. До этого Милей охарактеризовал ситуацию в Аргентине как критическую.