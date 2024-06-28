Трамп заявил, что в случае своего избрания быстро освободит журналиста Гершковича

Экс-президент США Дональд Трамп заявил во время предвыборных дебатов, что очень быстро освободит журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого сейчас судят в Екатеринбурге.

"Я освобожу его очень быстро, еще перед вступлением в должность (президента США - прим. ред.), как только одержу победу на выборах", - передает слова бизнесмена ТАСС.

Назвав Гершковича "заложником", Трамп заявил, что Россия якобы требует за освобождение гражданина Америки "миллиарды долларов". Он также добавил, что будучи президентом успел освободить 58 человек, при этом, ничего не заплатив.

Напомним, что буквально два дня назад Москва вновь намекнула на возможность обмена Эвана Гершковича. Ранее российские власти, в том числе Владимир Путин, не исключали обмена Гершковича на какого-то заключенного в США россиянина. Речи о деньгах не шло.

Суд над журналистом газеты Wall Street Journal начался в среду в Екатеринбурге. Процесс проходит в закрытом режиме, гражданина США обвиняют в шпионаже. Следующее заседание состоится 13 августа.