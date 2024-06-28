В ДНР средняя зарплата по вакансиям составила всего 27 тысяч

Всего 27 тыс. рублей составила средняя зарплата в ДНР по вакансиям, которые предоставили работодатели в Республиканский центр занятости с начала текущего года.

При этом служащим предлагают зарплату выше, чем рабочим. Обычный уровень зарплаты - это МРОТ или чуть выше. Это касается предложений в здравоохранении (младший медперсонал), в сфере обслуживания населения (слесарь, дворник, электрик) и т.п. Самые высокие зарплаты предлагают в строительных, логистических компаниях, металлургии, где требуются рабочие с зарплатой более 100 тыс., передает Донецкое агентство новостей.

Официальных данных по уровню зарплат в ДНР нет. Как и по уровню занятости. На Петербургском международном экономическом форуме премьер-министр ДНР Евгений Солнцев заявил, что средняя зарплата в ДНР составляет 42 тыс. По его словам, имеет место хороший рост. Это примерно в 1,7 раза ниже, чем в среднем по России. Весной премьер-министр РФ Михаил Мишустин сказал, что средняя зарплата в России составляет 73 тыс.



