Трамп назвал неприемлемыми условия Путина по переговорам об Украине

В США состоялись первые теледебаты двух предполагаемых кандидатов в президенты страны: 78-летнего Дональда Трампа и 81-летнего Джо Байдена. Бывший и действующий главы государства обсудили внешнюю и внутреннюю политику. Много времени уделили конфликту на Украине и отношениям с Россией.

Дональд Трамп заявил, что считает неприемлемыми условия Владимира Путина для начала переговоров. Тот, напомним, хочет отвода ВСУ за административные границы Херсонской и Запорожской областей, ЛНР и ДНР, а также отказ Украины от вступления в НАТО и любые другие блоки.

При этом Трамп вновь заявил, что, став президентом, в одночасье прекратит конфликт, а если бы сейчас он занимал Овальный кабинет, а не Байден, то конфликта бы и не случилось.

Трамп полагает, что Украина проигрывает, ВС РФ способны занять всю территорию страны; что если Байден снова станет президентом, то США перестанут существовать; что Байдена не уважают главы России, Китая и КНДР.

Байден же сделал ставку на аморальный облик Трампа. Президент заявил, что у его конкурента "мораль как у бродячего кота", припомнив ему обвинения в сексе с порнозвездой. Трамп отверг обвинения (хотя суд и правда признал, что ситуация имела место быть).

67% телезрителей в результате опроса после дебатов сочли их победителем Трампа. И здесь сложно заподозрить необъективность, так как дебаты проводил CNN – канал, традиционно выступающих с позиций поддержи Демократической партии (а значит – Байдена). Издание Politico пишет, что в рядах демократов началась "паника", поскольку Байден был откровенно не в форме.