Белоусов поручил Генштабу принять меры из-за полетов дронов США над Черным морем

Минобороны РФ сообщило о возросшей интенсивности полетов американских стратегических беспилотников над акваторией Черного моря. По данным оборонного ведомства, БПЛА ведут разведку и "целеуказания высокоточному оружию", поставляемому Украине для ударов по российским объектам. В связи с этим министр обороны России Андрей Белоусов поручил Генштабу "принять меры оперативного реагирования на провокации". Об этом сообщает Минобороны в телеграм-канале.

Такие полеты повышают вероятность инцидентов в воздушном пространстве с летательными аппаратами ВКС России, что увеличивает риск прямой конфронтации Альянса с Россией, добавили в ведомстве.

Ответственность за это будет нести страны НАТО, подчеркнули в Минобороны.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о якобы сбитом над Черным морем американском беспилотнике. Сообщалось, что истребитель МиГ-31 пролетел над БПЛА со скоростью 2800 километров в час, когда тот собирал разведданные у черноморского побережья.

15 июня занимавшийся разведкой у Крыма MQ-4C ВМС США подал аварийный сигнал перед посадкой на Сицилии. Также в начале июня американский беспилотник RQ-4B Global Hawk пропал с радаров в ходе выполнения разведывательной миссии у побережья Крыма. Global Hawk вылетел с той же военно-морской авиабазы США Сигонелла на Сицилии и патрулировал пространство над Черным морем в районе южного побережья Крымского полуострова (Алупка, Ялта).