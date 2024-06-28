Специалистами ТМК опробована новая отечественная технология очистки сточных вод на ПНТЗ

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) провела испытания системы очистки сточных вод на Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ) с использованием инновационной разработки, предложенной российской компанией-стартапом.

Как сообщает пресс-служба ТМК, эксперименты показали, что новое решение позволит сократить в два раза содержание в воде взвешенных веществ, нефтепродуктов и фосфатов в период апробации установки.

В рамках проекта на ПНТЗ была протестирована пилотная установка для электрохимической очистки сточных вод с производительностью 1 тыс. литров в час. Основной принцип работы новой технологии заключается в захвате взвешенных частиц в воде пузырьками газа, которые образуются на электродах при пропускании постоянного электрического тока, после чего они удаляются с поверхности с помощью скребкового механизма. Этот метод обеспечивает высокую эффективность при сниженном энергопотреблении.

После итогов комплексного исследования результатов пилота будет принято решение, использовать ли нововведение на постоянной основе.