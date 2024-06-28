Экс-министра обороны ДНР Стрелкова отправили в колонию Нижнего Тагила

Бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова этапировали в колонию ИК-13 "Красная утка", располагающуюся в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на близких осужденного.

"Предварительно, это ИК-13 "Красная утка" в Нижнем Тагиле для бывших работников правоохранительных и административных органов", - говорится в сообщении.

Днем ранее супруга Стрелкова Мирослава Регинская написала об этапировании в колонию, однако сообщила, что не располагает информацией о местоположении осужденного.

Напомним, в январе Стрелкова приговорили к четырем годам колонии общего режима по делу о призывах к экстремизму. Он вину не признал. Следствие засекретило дело и судебный процесс. Тем не менее, незадолго до оглашения приговора стало известно, что общественному деятелю вменяют репосты сообщения другого пользователя о якобы существующих проблемах с денежным обеспечением военнослужащих народной милиции ДНР.