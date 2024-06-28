Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов уходит в отставку

Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов уходит в отставку по собственному желанию. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

Городская команда продолжит работать в прежнем составе.

"Освобождаю рабочий кабинет главы города. Чувства сильные. Четыре мощных года в должности главы в Новом Уренгое – самом прекрасном городе Ямала. Впереди ждут новые задачи. От всей души благодарю за активность, критику и неравнодушие новоуренгойцев. Без вас мой дозор был бы не таким чутким. Благодарен нашему губернатору за доверие – управлять городом было большой честью, огромной ответственностью и бесценным опытом", - говорится в сообщении.

И. о. главы Нового Уренгоя будет Антон Колодин. Он руководил Пуровским районом с 21 сентября 2020 года.