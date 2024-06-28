Брянскую область атаковали восемью беспилотниками

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке беспилотников на регион.

Три беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Трубчевским районом силами. Позже два БПЛА сбиты над Трубчевским и Навлинским районами. Потом над Навлинским и Суземским районами сбиты еще два беспилотника. В конце атаки под удар попал Брянск.

"Пострадавших нет. Беспилотный летательный аппарат подавлен средствами РЭБ. В результате падения беспилотника частично повреждена крыша административного здания", - написал Богомаз в своем telegram-канале.