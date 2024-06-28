Кравцов рассказал о новом учебнике по обществознанию

В России учебник по обществознанию для девятых классов школ представляет собой книгу в цветах государственного флага РФ с изображением памятника "Тысячелетие России".

Обложку учебника представил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, учебник находится на завершающем этапе подготовки перед изданием и передачей в школы. Впервые в нем будут представлены ссылки на музеи, книги, фильмы, архивы и пособия для самостоятельного изучения. По итогам аукциона для школ учебники будут стоить 208–209 руб. Цена включает как тиражирование, так и доставку до конкретного региона.

Как заявил помощник президента Владимир Мединский, над пособием по обществознанию работало более 20 специалистов: удалось сократить объем информации, изменить методику подачи тем, а также урезать дополнительные тексты, которые помещались в конце параграфов. По его словам, программа обществознания преобразовывается в сторону "большей практичности, понятности и полезности".

Как заявил автор нынешних методических разработок для ЕГЭ по обществознанию, заслуженный учитель истории и обществознания Александр Воронцов, деление программных тем новых учебников не соответствует возрасту школьников. "Базовое содержание правовых вопросов, семейное, трудовое, гражданское, уголовное мы переносим в 11-й класс. А уголовная ответственность начинается с 14 лет. В 11-м классе им уже по 18 лет, а мы им в это время будем давать информацию для несовершеннолетних", – пояснил он.

Проректор по научно-исследовательской деятельности МГЮА им. О. Е. Кутафина Владимир Синюков считает, что не принципиально, в каком классе будет начинаться изучение обществознания – в шестом или в девятом. Старая программа, как считает он, совершенно не объясняла школьникам базовых понятий. Вместо этого учебные часы тратились на ненужные параграфы, например, о патентоведении, сообщают "Ведомости".

Напомним, ходящие в профсоюз "Учитель" преподаватели готовят петицию на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова. Это произошло в связи с тем, что ведомство хочет убрать обществознание из школьный программы 6–8-х классов.