Кравцов рассказал о новом учебнике по обществознанию

28 Июня 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

На Урале показали трофейную технику НАТО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество В России
Фото: Накануне.RU

Кравцов рассказал о новом учебнике по обществознанию

В России учебник по обществознанию для девятых классов школ представляет собой книгу в цветах государственного флага РФ с изображением памятника "Тысячелетие России".

Обложку учебника представил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, учебник находится на завершающем этапе подготовки перед изданием и передачей в школы. Впервые в нем будут представлены ссылки на музеи, книги, фильмы, архивы и пособия для самостоятельного изучения. По итогам аукциона для школ учебники будут стоить 208–209 руб. Цена включает как тиражирование, так и доставку до конкретного региона.

Как заявил помощник президента Владимир Мединский, над пособием по обществознанию работало более 20 специалистов: удалось сократить объем информации, изменить методику подачи тем, а также урезать дополнительные тексты, которые помещались в конце параграфов. По его словам, программа обществознания преобразовывается в сторону "большей практичности, понятности и полезности".

Как заявил автор нынешних методических разработок для ЕГЭ по обществознанию, заслуженный учитель истории и обществознания Александр Воронцов, деление программных тем новых учебников не соответствует возрасту школьников. "Базовое содержание правовых вопросов, семейное, трудовое, гражданское, уголовное мы переносим в 11-й класс. А уголовная ответственность начинается с 14 лет. В 11-м классе им уже по 18 лет, а мы им в это время будем давать информацию для несовершеннолетних", – пояснил он.

Проректор по научно-исследовательской деятельности МГЮА им. О. Е. Кутафина Владимир Синюков считает, что не принципиально, в каком классе будет начинаться изучение обществознания – в шестом или в девятом. Старая программа, как считает он, совершенно не объясняла школьникам базовых понятий. Вместо этого учебные часы тратились на ненужные параграфы, например, о патентоведении, сообщают "Ведомости".

Напомним, ходящие в профсоюз "Учитель" преподаватели готовят петицию на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова. Это произошло в связи с тем, что ведомство хочет убрать обществознание из школьный программы 6–8-х классов.

Теги: Кравцов, школа, образования, учебники


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 15.03.2024 01:00 Мск В России могут объединить госэкзамены по обществознанию и истории
Ранее 26.02.2024 02:04 Мск Учителя в России готовят петицию из-за сокращения учебных часов по обществознанию

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети