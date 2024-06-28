НСПК тестирует универсальный QR-код с участием 15 банков

В России Национальная система платежных карт проводит пилот универсального QR-кода.

В тестировании сервиса принимают участие 15 банков и ряд торгово-сервисных предприятий. Покупателю достаточно отсканировать универсальный QR-код, после чего на экране смартфона откроется страница со списком различных способов оплат. Их можно совершить через СБП или с помощью других Pay-сервисов.

Центробанк России работает в направлении создания единого QR-кода для платежей совместно с НСПК. Важно, чтобы тарификация такого продукта была прозрачной, а условия использования для всех участников платежного рынка — справедливыми.

Также крупнейшие российские банки объединились для создания единого QR-кода для оплаты покупок — "Сбер", "Альфа-Банк" и "Т-Банк" 27 июня договорились о создании консорциума для запуска такого сервиса в качестве альтернативы НСПК. Во встрече приняли участие более 20 крупных игроков рынка, сообщают "Известия".