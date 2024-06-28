Аккаунты на "Госуслугах" стали продавать для регистрации мигрантов

Украденные аккаунты на "Госуслугах" стали появляться в даркнете.

Их продают под миграционный учет, сообщает сервис разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI. Покупая доступ к таким личным кабинетам, аферисты могут зарегистрировать в квартире иностранцев без ведома владельца. Для того чтобы провести такую махинацию, в личном кабинете гражданина, требуется наличие ранее полученной через "Госуслуги" выписки из ЕГРН.

Схема может получить распространение, поскольку после трагедии в концертном зале "Крокус" контроль за "резиновыми квартирами" ужесточили.

В Минцфиры заявили, что "Госуслуги" надежно защищены. Мошенник может получить доступ к аккаунту только в том случае, если пользователь сам передаст всю необходимую для входа информацию: логин и пароль, сведения о втором факторе защиты аккаунта.

Кромке того, мошенники придумали очередной способ обмана россиян — теперь они представляются сотрудниками выдуманной "Единой медицинской службы", выяснили эксперты. Новая схема необходима злоумышленникам для того, чтобы получать доступ к аккаунтам россиян на портале "Госуслуги", сообщают "Известия".