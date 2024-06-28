Подсчитаны затраты на выпускной наряд в 2024 году

В 2024 году наряд на выпускной обходится для девушки в среднем в 11 тыс. руб., а для молодого человека — в 10 тыс. руб.

Как выяснили эксперты "Чек Индекса" компании "Платформа ОФД", продажи вечерних платьев в июне выросли на 7% по сравнению с этим месяцем в прошлом году, мужских костюмов — на 5%. Средний чек в этих категориях увеличился на 10–12%.

На покупку платья и туфель для выпускницы россияне тратили в среднем 11 тыс. руб. Еще в 1,5 тыс. руб. в среднем обходятся услуги салона красоты.

Отмечается, что увеличился спрос на услуги ателье, салонов красоты, а также на атрибутику для торжеств (цветы, шары), как результат более праздничного подхода к выпускным мероприятиям в отличие от сдержанного тона прошлых двух лет.

Мамы выпускниц готовы потратить на праздничный образ 20 тыс. руб., а отцы — 30 тыс. руб. На подготовку к выпускному вечеру в целом родители потратят в среднем 33 тыс. руб., сообщают "Известия".

Выпускные в российских школах пройдут 28–29 июня.