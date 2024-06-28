Белый дом: у Байдена отсутствуют планы помиловать Ассанжа

Американский президент Джо Байден не рассматривает возможности помилования журналиста и основателя сервиса WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

"Нет, не рассматривал и не обсуждал", - сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Так она ответила на вопрос, рассматривал или обсуждал ли президент США возможность помилования Ассанжа, сообщают "Известия".

Мировые СМИ ранее сообщили, что далеко не все в США довольны сделкой администрации Байдена с Ассанжем. Бывший вице-президент США Майк Пенс заявил, что сделка является судебной ошибкой, которая "позорит службу и самопожертвование мужчин и женщин наших вооруженных сил и их семей".