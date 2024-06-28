Госдума рассмотрит проект о проверке знания русского языка у детей мигрантов

Проект закона о проверке знания русского языка у детей мигрантов без гражданства, которые будут проверять перед приемом в школы, внесут в Госдуму 28 июня.

Авторы инициативы - депутаты ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким. Порядок проведения таких собеседований предлагается утверждать министерству просвещения. Как следует из пояснительной записки к законопроекту, для получения образования в школе ученику необходимо владеть русским языком, уметь на нем свободно общаться и усваивать образовательную программу. Депутаты отмечают, что далеко не все иностранные граждане, приезжающие в РФ семьями, обладают необходимыми знаниями русского языка.

По этой причине обучение таких учеников создает для самих обучающихся психологические проблемы по причине их неуспеваемости, увеличивает нагрузку на учителей, создает дополнительные социальные барьеры внутри коллективов учащихся.

Если законно будет принять Думой, то он вступит в силу с 1 января 2025 года, сообщает "РИА Новости".