28 Июня 2024
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Фото:Накануне.RU

В России появится ГОСТ на шаурму

Роскачество совместно с Федерацией рестораторов и отельеров России приступило к работе над новым национальным стандартом для шаурмы.

По данным организации, в стране до сих пор не было четких технологических регламентов, которые устанавливали бы требования к процессам изготовления полуфабрикатов из мяса птицы для шаурмы, а также к готовой продукции. Новый стандарт требуется на фоне рисков массовых отравлений шаурмой, которая является продуктом массового спроса.

Отмечается, что производитель должен гарантировать качество продукции с момента приема сырья и до продажи готовой шаурмы. Роскачество указывает, что по рецептуре и способу приготовления арабское блюдо относится к продукции повышенного эпидемиологического риска. Разные температуры, высокая влажность компонентов блюда способствуют тому, что патогенные микроорганизмы в нем развиваются достаточно быстро, сообщают "Известия".

Ранее Роскачество провело исследование шаурмы почти трех десятков изготовителей. 19 образцов купили в Москве, 10 – в Санкт-Петербурге. Шаурму для исследований покупали в торговых сетях, на рынках, в павильонах-шаурмячных, магазинах и даже на маркетплейсах.

Теги: шаурма, еда, Роскачество


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Ранее 08.04.2024 12:47 Мск Роскачество проверило российскую шаурму: всё очень плохо

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