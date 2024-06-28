В Дагестане назвали организатором устроившей теракты группы сына Омарова

Преступную группу для совершения терактов в Дагестане создал человек, инициалы и фамилия которого совпадают с именем сына бывшего главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова, о чем сообщили в пресс-службе Верховного суда Дагестана.

По данным суда, сообщник боевиков вступил "в созданную Омаровым О.М. группу". После этого участники группы стали готовиться к совершению террористических актов, сообщают "Известия".

Ранее шестеро сыновей уволенного после терактов Магомеда Омарова арестовали по административной статье о мелком хулиганстве.

23 июня в Дагестане был совершен двойной теракт: боевики одновременно атаковали Махачкалу и Дербент. Целями террористов стали два православных храма, синагога и пост ДПС. В ходе нападения боевики несколько часов вели перестрелку с полицейскими и были ликвидированы.