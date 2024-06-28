На месте схода вагонов в Коми ведется укладка нового пути

На перегоне Инта – Угольный в Коми, где сошел с рельсов пассажирский поезд Воркута – Новороссийск, ведется прокладка нового железнодорожного пути.

На месте продолжаются восстановительные работы. На видеокадрах, опубликованных РЖД, видно, как на месте схода работает спецтехника, доставлены новые рельсы.

Тем временем, тело третьего погибшего обнаружено на месте крушения пассажирского поезда в Коми. Это девочка-подросток, ранее пропавшая без вести.