Суд арестовал обвиняемых по делу о пожаре во Фрязино

Суд арестовал двоих обвиняемых по делу о пожаре в подмосковном городе Фрязино. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

"По ходатайству следствия судом в отношении обоих избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 24 августа 2024 года", - говорится в сообщении.

В ведомстве также сообщают, что обоим предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших в результате пожара гибель шести человек (ч.3 ст.238 УК РФ).

Напомним, что после пожара были задержаны замдиректора компании "Исприн", которая управляла сгоревшим зданием, а также представитель собственника здания. По версии следствия, подозреваемые вступили в сговор и сдавали помещения в здании, получая с арендаторов деньги за коммунальные услуги. Однако безопасность обеспечена не была, в частности, не контролировалось состояние проводки.

Причиной гибели людей также послужило нарушение требований пожарной безопасности в части отсутствия систем сигнализации, оповещения, пожаротушения, а также блокировки пожарных выходов, добавили в СК.

Напомним, пожар в восьмиэтажном здании начался 24 июня на пятом этаже, оттуда огонь распространился по всему зданию, что привело к обрушению перекрытий. Во время пожара произошел взрыв. Его причиной стал газовый баллон. В здании оставались люди - пути эвакуации были отрезаны. Семь этажей выгорели полностью. Площадь пожара составила 5 тыс. кв. м.