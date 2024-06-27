"Товарищи отмороженные". Губернатор Севостополя назвал ракетный удар по местному пляжу террористическим актом

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал ракетный удар со стороны ВСУ по местному пляжу террористической атакой. Он также отметил, что "товарищи отмороженные" выбрали одно из самых популярных мест в мирном городе, с учетом того, что в разгар выходного дня там будет много отдыхающих.

"Боевая ракета предполагает, что должна использоваться на поле боя, но товарищи отмороженные решили использовать по мирному городу, днем, в разгар выходного дня, по самому популярному и часто посещаемому севастопольцам пляжа на северной стороне возле парка Учкуевка", - заявил Развожаев в эфире местного телеканала СТВ.

Напомним, ранее в Пентагоне заявили, что пляж в Севастополе не был целью ракетного удара ВСУ. Якобы ракета летела к военной цели в Крыму, но ее перехватила российская зенитная ракета. Осколки же упали на пляж. Однако, по словам Завожаева, украинские силы задействовали американскую ракету ATACMS с кассетными боеприпасами, которые предназначены для поражения людей.

"Впервые кассетный боеприпас был применен по гражданскому населению Севастополя, по гражданской инфраструктуре, погибли люди. Это квалифицируется как террористический акт", - добавил губернатор.

Ранее в МИДе заявили, что США несут "равную с киевским режимом ответственность за теракт в Крыму". Москва примет ответные меры из-за поощрения США ударов Киева по российской территории.

Напомним, днем 23 июня ВСУ нанесли удар дальнобойными ракетами ATACMS с кассетными боеприпасами по курортным районам Севастополя — Учкуевке и Любимовке. Число пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь составило 153, еще четверо погибли. В Кремле заявили, что что непосредственная вовлеченность США в боевые действия, которые приводят к гибели мирных россиян, повлечет за собой последствия.