Глава Севастополя запретит не пускать людей в кафе и магазины во время воздушной тревоги

В Севастополе запретят не пускать людей в объекты частной собственности во время воздушной тревоги. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев, отметив, что подпишет соответствующий указ в ближайшее время. Речь идет о магазинах, кафе и других прочих заведениях.

"У нас, к сожалению, такие сигналы поступали, когда людей отправляли в убежище. Любой объект в случае баллистики является укрытием. Надо, с учетом двух минут, максимально быстро уйти с открытого пространства", - заявил Развожаев в эфире местного телеканала СТВ.

В противном случае, собственников ожидают суровые штрафные санкции.

Напомним, днем 23 июня ВСУ нанесли удар дальнобойными ракетами ATACMS с кассетными боеприпасами по курортным районам Севастополя — Учкуевке и Любимовке. Число пострадавших при атаке составило 153, еще четверо погибли, среди них – двое детей.

В Севастополе введен режим ЧС, однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что решений о закрытии туристического сезона в Крыму в связи с атакой не принималось.