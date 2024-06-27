Суд арестовал троих стрелявших на границе Абхазии и России

Гагрский районный суд арестовал трех участников перестрелки на границе Абхазии и России, произошедшей 23 июня. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры республики.

"Судом Гагрского района удовлетворено ходатайство районной прокуратуры об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Батала Годжуа, Беслана Годжуа и Константина Чаговец сроком на два месяца", - говорится в сообщении.

Оставшимся четверым участникам меру пресечения изберут 28 июня.

Инцидент произошел 23 июня в зоне КПП "Псоу" на российско-абхазской границе. Установлено, что около 16.00 по мск группа лиц на автомобиле Cherry подъехала к КПП и открыла огонь из автомата Калашникова. Всего было произведено 27 выстрелов. В результате перестрелки погиб 40-летний гражданин Абхазии, которому пуля угодила в сердце. Также с огнестрельными ранениями госпитализированы три человека, в том числе – со сквозным ранением в руку – 17-летняя девушка.

Уголовное дело возбудили по статьям об убийстве и незаконном хранении и перевозке оружия. 24 июня удалось найти троих участников перестрелки, а уже на следующий день были задержаны и остальные.