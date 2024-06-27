После перестрелки у ЖК "Тихвин" в Екатеринбурге возбудили уголовное дело

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело после массовой драки рядом с ЖК "Тихвин". Компания людей развязала конфликт. который закончился перестрелкой.

Как сообщил лава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, уголовное дело по ч. 2 ст. 213 "Хулиганство с применением оружия" возбуждено следственным подразделением ОП № 5.

Он также добавил, что одного из предполагаемых участников удалось установить и задержать. Им оказался житель Березовского 1980 г.р. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

"Беспредел и анархию на Среднем Урале силовики не допустят, все причастные к драке будут найдены",— заверил полковник Горелых.