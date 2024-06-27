Сервис Whoosh внедрит технологии "антитандем" и "антиалкоголь" для самокатчиков

Кикшеринговый сервис Whoosh (прокат электросамокатов) уже тестирует технологию "антитандем", а в будущем собирается внедрить и технологию проверки арендатора на трезвость, сообщил соучредитель и заместитель генерального директора сервиса Сергей Лаврентьев.

"У нас в планах внедрение технологии "антитандем" - чтобы не ездили вдвоем-втроем. Она уже тестируется, но пока не всегда адекватно срабатывает, поскольку основана не на взвешивании", - рассказал Лаврентьев на Петербургском юридическом форуме. По его словам, взвешивать арендатора некорректно – он может быть один весом как два худых человека, поэтому технология работает на оценке порядка 50 параметров, таких как скорость торможения и разгона.

Лаврентьев добавил, что в планах и внедрение технологии "антиалкоголь". Она не будет основана на широко известном тесте выдыхаемого воздуха. "Будет тест на когнитивные способности пользователя", - анонсировал Лаврентьев.