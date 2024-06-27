МВД: В 43 смертельных ДТП с электросамокатами 42 погибших – сами самокатчики

В МВД обеспокоены динамикой прироста ДТП с участием СИМов (средств индивидуальной мобильности – электросамокаты, скутеры, электровелосипеды), но при этом в абсолютных числах ситуация в России сильно лучше, чем в любой другой стране, в том числе странах ЕС. По данным ведомства, с 2022 по 2023 гг. число ДТП с электросамокатами выросло на 229%. "Катастрофы нет, но пугает динамика", - отметил начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ Дмитрий Митрошин.

Он сообщил, что в 43 смертельных ДТП с участием электросамокатчиков в 42 случаях погибшими были сами самокатчики, только в одном случае погиб пешеход, но он нарушил правила.

В лидерах аварийности оказались столицы, курортные города юга России и Красноярский край.

Каждым третьим пострадавшим в ДТП с СИМами является человек 16-25 лет. А две трети происшествий приходятся на места, где есть "конфликт потоков" (перекрестки и пешеходные переходы).

Митрошин отметил, что "не хочет быть адвокатом дьявола", но должен опровергнуть расхожее мнение, что все ДТП с электросамокатами – с участием прокатных СИМов. "Статистика говорит, что в ДТП участвуют поровну частные и прокатные самокаты", - рассказал чиновник.