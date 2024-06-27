В Верхней Салде установили памятник почившему директору ВСМПО-АВИСМА Владиславу Тетюхину

В Верхней Салде установили памятник гендиректору "ВСМПО-АВИСМА" Владиславу Тетюхину, почившему в апреле 2019 года. Постамент расположился в одноименном парке, реконструкцию которого планируется завершить в 2026 году в рамках программы "Формирование комфортной городской среды".

Стоит отметить, что финансовую часть изготовления памятника вязала на себя компания "ВСМПО-АВИСМА", образ в 2021 году выбирали местные жители. В результате, победителем стал член Союза художников России Игорь Линевич-Яворский, обойдя более 40 художников, скульпторов и архитектурных бюро со всей России.

Памятник отлили из бронзы в мастерской Ивана Дубровина в свердловском селе Новоалексеевское. Высота скульптуры составила 3,6 м, вес – 960 кг, а каждая из трех плит постамента весит пять тонн.

"Мне посчастливилось много лет тесно работать с Владиславом Валентиновичем, я знаю, в каком бешеном темпе он жил, какие амбициозные и, казалось, нереализуемые цели ставил перед собой и коллективом. Но в итоге он добивался всего, что задумал. Наша задача – держать эту высокую планку и достигать новых высот" – сказал нынешний гендиректор компании Дмитрий Трифонов.

Уже в эту субботу в рамках мероприятий ко Дню Завода у памятника состоится торжественное возложение цветов. На церемонию были приглашены члены семьи Владислава Тетюхина, руководство Свердловской области, сотрудники Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра им. Тетюхина и другие почетные гости.

Владислав Тетюхин скончался 11 апреля 2019 года на 87-м году жизни. Помимо памятника, его именем также назвали местный парк, строительство которого стартовало в 2021 году. Установка памятника была частью проекта, после которой последуют финишные работы центральной части парка и старт завершающей очереди благоустройства территории.