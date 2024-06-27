Водолазы нашли еще два неразорвавшихся кассетных снаряда у пляжа Учкуевка

Водолазы МЧС нашли три неразорвавшихся кассетных боеприпаса при обследовании дна моря в районе севастопольского пляжа Учкуевка.

"За сутки водолазами в воде обнаружено два суббоеприпаса, всего с начала поиска три", — сообщается в Telegram-канале МЧС. Они будут уничтожены на месте.

Отмечается, что уже обследована половина запланированного района поиска.

Напомним, днем 23 июня ВСУ нанесли удар дальнобойными ракетами ATACMS с кассетными боеприпасами по курортным районам Севастополя — Учкуевке и Любимовке. Число пострадавших при атаке составило 153, еще четверо погибли, среди них – двое детей.

В Севастополе введен режим ЧС, однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что решений о закрытии туристического сезона в Крыму в связи с атакой не принималось.