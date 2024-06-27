Картаполов: Бастрыкин хотел сказать о ком-то, но поторопился

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов считает, что председатель СКР Александр Бастрыкин не прав, назвав Госдуму Госдурой.

"Александр Бастрыкин не прав, видимо, хотел сказать о ком-то, но поторопился и получилось не здорово", - написал Картаполов в своем telegram-канале.

Напомним, на Петербургском юридическом форуме, комментируя отсутствие адекватного миграционного законодательства, председатель Следственного комитета России, обратившись к депутатам, задал риторический вопрос: "Очень бы хотелось узнать, когда хорошие законы примет наша Государственная дура".

Отметим, ранее в схожей ситуации оказался Владимир Познер. В декабре 2012 г. в одном из выпусков своей передачи Познер, комментируя закон о запрете на усыновление российских детей американцами, назвал Госдуму "государственной дурой", но тут же извинился и сказал, что оговорился. Тем не менее депутаты всех фракций Госдумы заявили о намерении разработать законопроект, так называемый закон Познера, запрещающий иностранцам, дискредитирующим Россию, работать в государственных СМИ. После принесенных журналистом извинений они отказались от этой идеи.