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Общество В России
Фото: duma.gov.ru

Экс-ведущий "Скандалов недели" Петр Толстой вспомнил про 90-е

Вице-спикер Госдумы, журналист Петр Толстой ("Единая Россия") заявил, что России 30 лет навязывали ценности вроде индивидуализма и построения карьеры.

"История с ценностями началась с 1990-х годов, когда нам фактически навязали те ценности, которые в стране не были приняты. И индивидуализм, и история индивидуального успеха, и все те слова, которыми пичкают наших детей в нашей системе образования, связанные с карьерой, и так далее. Это все, к сожалению, ценности, которые были нам привиты, навязаны на протяжении более 30 лет и по-прежнему на сегодняшний день доминируют в нашей стране", - заявил Толстой, который сейчас придерживается консервативных взглядов.

Но стоит вспомнить, что так было далеко не всегда. Карьера Толстого, начавшаяся как раз в 90-х, подробно описана в сети.

Так, с 1994 по 1996 гг. Петр Толстой работал корреспондент московского бюро французского информационного агентства "Франс Пресс". Интересно, что буквально два дня назад российские власти внесли это агентство в число запрещенных к вещанию в РФ – в качестве ответной санкции на санкции ЕС.

Затем Толстой стал продюсером и ведущим программы "Скандалы недели", содержание которой соответствовало названию. Обсуждались не только скандалы с политиками, но и, например, со звездами.

В интервью 2001 года изданию "Московский комсомолец" Толстой говорил о своей программе: "Скандал — это кульминация конфликта, а конфликт начинается от взаимного непонимания, недовольства. И поскольку человеческая природа со временем не меняется, то нам суждена долгая жизнь". Он также считал, что его великий предок – писатель Лев Толстой – по сути также занимался скандалами: "Он занимался в XIX веке примерно тем же. Он тоже изучал человеческие страсти. Сейчас просто средства выражения другие".

Также отметим, что передача долгое время выходила на телеканале "ТВ-6 Москва", который сам по себе связан с западными медиа как ни один другой отечественный канал. Соглашение о его создании московские власти подписали с Turner Broadcasting System – американской вещательной корпорацией Теда Тернера. Контент на канале в значительной доле был TBS и CNN, эти же компании получали часть дохода от рекламы. Впрочем, потом американцы из состава совладельцев вышли, зато к их числу присоединился… Борис Березовский. Канал, на котором Петр Толстой рассказывал в 90-х о скандалах и страстях (чем не западные ценности?), был при этом ориентирован именно на молодежь. На сайте канала говорилось: "телеканал двадцати-тридцатилетних, поколения, устремлённого в будущее, поколения, которое будет определять жизнь России в следующем тысячелетии". Таким образом, логично было бы заключить, что именно Петр Толстой "фактически навязывал те ценности, которые в нашей стране не были приняты".

Теги: петр толстой, 90-е, пропаганда, тв-6


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